На водіїв митники склали адміністративні протоколи

У двох пунктах пропуску на Львівщині митники викрили контрабанду сиру та кави. Товари намагалися ввезти в Україну без декларування. Про це у суботу, 14 вересня, повідомили у Львівській митниці.

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» працівники митниці під час огляду мікроавтобусів Opel Movano та Renault Traffic виявили пів тони сиру Gouda. Кожен з водіїв для проходження митного контролю обрав «зелений коридор», відповідно не декларував товари загальною вартістю 160 тис. грн.

Усі фото Львівської митниці

Раніше у пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне» під час огляду мікроавтобуса Opel Movano, який прямував із Польщі, працівники митниці виявили 240 пачок кави Carousel – вагою 120 кг, виробництва Нідерланди.

На опублікованих митницею фото видно, що йдеться про каву Carousel.

Усі фото Львівської митниці

Як з’ясувалося, для проходження митного контролю водій, 37-річний мешканець Тернополя, обрав смугу «зелений коридор» і також не вказав у декларації про переміщення в багажному відділенні товару на суму 190 тис. грн.

Митники склали адміністративні протоколи, відповідно до ч.3 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ.