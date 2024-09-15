Дмитро Литвин разом з Володимиром Зеленським

Німецький таблоїд Bild опублікував статтю, в якій йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський нібито готовий запропонувати у «плані перемоги України» припинення вогню на частині фронту. У неділю, 15 вересня, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію та заявив, що видання поширило фейк.

На своїй сторінці у Facebook Дмитро Литвин повідомив, що інформація нібито про пункт щодо припинення вогню у стратегії перемоги України, яку Володимир Зеленський готується представити США, не відповідає дійсності. Зазначимо, 14 вересня Bild із посиланням начебто на текст «плану перемоги» повідомило, що Зеленський нібито хоче висунути вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб Росії, а також погодитися на локальне припинення вогню на окремих ділянках фронту, щоб «тимчасово заморозити ситуацію».

«Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки», – повідомив Дмитро Литвин.

Посадовець зазначив, що першочергово план перемоги нададуть саме США. Таке рішення Литвин пояснив тим, що США здатні забезпечити реалізацію наповнення «плану перемоги України».

Нагадаємо, 27 серпня Володимир Зеленський повідомив, що у вересні Україна представить Сполученим Штатам Америки свій «план перемоги». Деталі плану Володимир Зеленський не уточнив, проте зазначив, що серед основних напрямків:

проведення операції у Курській області;

стратегічна позиція України у безпековій інфраструктурі світу;

«пакет примусу» Росії до дипломатичного завершення війни – імовірно, йдеться про потужніші санкції;

економічний розвиток.

За словами Зеленського, стратегію нададуть не тільки чинному президенту США Джо Байдену, але і кандидатам у президенти Сполучених Штатів Камалі Гарріс та Дональду Трампу.