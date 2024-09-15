Будинок на вул. Юрія Липи,5, де трапився інцидент

У суботу, 14 вересня, у Новояворівську на Львівщині з вікна багатоповерхівки вистрибнула 12-річна дівчинка. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

Повідомлення про подію до поліції надійшло о 20:20. Дитина вистрибнула із вікна сходової клітки дев’ятиповерхівки – з останнього поверху.

Дівчинка загинула. За даними ZAXID.NET, дитина ходила у сьомий клас. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як повідомляє Varta 1, інцидент трапився на вул. Юрія Липи,5.