Частину ракет і дронів збила ППО

У ніч на понеділок, 15 вересня, російські окупанти атакували Україну, застосувавши балістику, авіабомби та БпЛА. Один авіаційний снаряд та десяток безпілотників знищили українські захисники над чотирма областями, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними військовослужбовців, окупанти вдарили по Україні трьома типами озброєння:

двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму;

керованою авіаракетою Х-59 з тимчасово окупованої частини Запорізької області;

14 дронами-камікадзе типу Shahed з російського Курська та мису Чауда у Криму.

ППО працювала у чотирьох областях України – Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Миколаївській. Більшість ворожих снарядів вдалося збити.

Результат роботи ППО у ніч на 15 вересня

«Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначимо, вибухи також лунали на Харківщині – там приблизно о 00:15 ворожий снаряд влучив по території лікарні в Київському районі. В результаті обстрілу пошкоджене скління будівлі поліклініки. Постраждалих в результаті обстрілу немає.