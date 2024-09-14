Андрій Плугаторик з Коломийського району

У суботу, 14 вересня, з російського полону повернувся 33-річний прикордонник Андрій Плугаторик з Івано-Франківської області. Він з Коломийського району. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Як повідомили у 3-му прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, Андрій Плугаторик зник безвісти 13 квітня 2022 року. Сталося це під час бойового зіткнення поблизу села Ізюмське Харківської області.

Протягом квітня-травня 2022 року російська сторона публікувала фото та відео у різних Telegram-каналах, які підтверджували, що Андрій Плугаторик перебуває у російському полоні. Але повернути його вдалось тільки зараз, майже через два з половиною роки.

Нагадаємо, 14 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону вдалось повернути 103 українських військовослужбовців.