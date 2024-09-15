На водійку патрульні склали два протоколи

У Львові п'яна водійка автомобіля Mitsubishi Outlander пошкодила п'ять припаркованих автомобілів. Інцидент трапився на вул. Івана Франка у неділю вночі, 15 вересня. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської обалсті.

«Цієї нічної зміни на вулиці Івана Франка водійка, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlander, здійснила наїзд на припаркований автомобіль Hyundai Elantra, який внаслідок інерційного руху пошкодив наступні автівки: Citroen Xsara, Toyota Corolla, Volvo V50 та Renault Duster», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Усі фото патрульної поліції

Під час спілкування із 47-річною винуватицею ДТП, патрульні виявили у неї ознаки алкоспʼяніння. Драгер показав результат – 2,0 проміле.

На водійку патрульні склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомили у патрульній поліції, за останню добу на Львівщині поліцейські задокументували дев’ять автопригод з потерпілими. У цих ДТП травмувалося 12 людей.