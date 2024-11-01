Безпілотники, керовані ШІ, можуть досягти показника влучання близько 80%

Україна використовує вітчизняні системи зі штучним інтелектом для безпілотників, щоб вони могли досягати цілей на полі бою без пілотування. Про це 31 жовтня повідомило видання Reuters.

Системи зі штучним інтелектом, дозволяють дронам виявляти цілі росіян на фронті та долітати в райони, які захищені потужними засобами радіоелектронної боротьби.

«Перехід до використання штучного інтелекту є важливим новим фронтом у технологічній гонці, яка розгорнулася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – зазначають у повідомленні.

Reuters з посиланням на слова українського чиновника пише, що у липні ефективність ураження цілей більшістю апаратів з видом від першої особи впала до 30%-50%. Тоді як безпілотники, керовані штучним інтелектом, можуть досягти показника влучання близько 80%.

При цьому, підвищуючи ефективність ударів, безпілотники з ШІ дозволяють знизити ризик для українських операторів, які раніше змушені були керувати дронами вручну.

Безпілотники в ЗСУ

30 жовтня в Україні провели демонстраційні випробування нових вітчизняних розробок, серед яких рій дронів, керовані боєприпаси та робособаки.

16 жовтня стало відомо, що Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотник українського виробництва «Чаклун». Попри невеликий розмір, український дрон може коригувати вогонь артилерії. Розробники безпілотника застосували високотехнологічні матеріали, що дозволили йому стати стійким до засобів радіоелектронної боротьби.