Для фактичного зниження середньої ціни дронів компанія-продавець здійснювала допоставки

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації закупляло дрони для ЗСУ за вдвічі завищеними цінами, йдеться у розслідуванні hromadske, оприлюдненого у середу, 30 жовтня. Компанія, яка продала дорожчі дрони, спеціалізується на продажі килимів, меблів та ламп.

За даними розслідувачів, з липня 2023 року компанія «Кріон-М» продала за держзамовленням майже 3900 дронів компанії Autel – EVO Max 4T. Журналісти виявили 593 млн грн завищень на закупівлях – один дрон компанія оцінила у 500 тис. грн попри те, що станом на 2023 рік безпілотник можна було придбати за 250 тис. грн.

«Попри захмарні ціни “Кріон-М”, Держспецзв’язку уклав із ним два контракти. Один — у травні, інший — у серпні 2023 року. За контрактом, підписаним у травні, “Кріон-М” поставила 1074 дрони. За другим, серпневим контрактом, держава отримала 1912 “пташок”», – повідомило hromadske.

Вже згодом за першим контрактом компанія поставила ще 402 безпілотники за заниженими цінами. Допоставка відбулась за додатковою угодою, укладеною в лютому 2024 року, та знизила середню ціну на дрони за контрактом до 359 тис. грн за одиницю. Пізніше ще 488 дронів за зниженими цінами додали до другої поставки, знизивши середню ціну до 393 тис. грн.

За даними журналістів, волонтерські організації та інші державні установи здійснювали закупівлю цих дронів за значно нижчими цінами:

«Фонд Сергія Притули» за 280 тис. грн та 212 тис. грн за одиницю;

Житомирська міська рада – за 287 тис. грн;

Одне з львівських комунальних підприємств – 269 тис. грн.

Зазначимо, за даними Prozorro, у Львові дрони закупило в жовтні 2023 року комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» – відповідно до тендеру, тоді закупили 54 дрони на понад 14,5 млн грн – за 269 тис. грн без врахування ПДВ. Чи враховувалися податки у розрахунках інших закупівель, у hromadske не уточнили.

Крім того, Держспецзв’язок восени 2023 року отримав пропозицію від компанії Flytechnology, яка напрямку співпрацює з виробником цих дронів, на закупівлю EVO Max 4T по 212 тис. грн за одиницю.

У «Кріон-М» аргументували завищену ціну тим, що в комплект до кожного дрона входила додаткова батарея. Втім, вартість такої батареї на ринку становить трохи більш як 15 тис. грн.

«Якщо порівняти ціни, які компанія “Кріон-М” уже знизила допоставкою дронів, із пропозицією Flytechnology та врахувати вартість додаткової батареї, виходить, що на контракті, підписаному у травні 2023 року між Держспецзвʼязком і “Кріон-М”, сума завищення склала близько 195 млн гривень. А на контракті, підписаному у серпні 2023 року, — ще близько 398 млн грн», – повідомило hromadske.

За недоцільно використані гроші, за даними журналістів, можна було б придбати ще 2600 дронів Autel EVO Max 4T.

Колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, якого звинувачують у мільйонних розтратах, заявив, що до закупівель дронів причетним не був. Втім, на сертифікаті про закупівлю безпілотників журналісти виявили його підпис.

Нагадаємо, 20 листопада голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору звільнили з посад голів Держспецзв’язку. Згодом НАБУ повідомило про те, що посадовців викрили на розтраті 62 млн гривень протягом 2020-2022 років. Юрію Щиголю та його заступнику оголосили про підозру, а 22 листопада ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щиголь вніс заставу у 50 млн грн та вийшов із СІЗО.

30 листопада ВАКС арештував 1,5 млн доларів Щиголя у криптовалюті Tether USDT, TRX, та Bitcoin. У грудні 2023 року головою Держспецзв’язку став командир роти ударних БПЛА Юрій Мироненко.