Екс-голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь

Слідчий суддя Вищого антикорупційного бюро України наклав арешт на криптовалюту, яку вилучили під час обшуку в колишнього голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Юрія Щиголя. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер, 30 листопада.

Зазначається, що заарештовано вилучену криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття – 1,2 млн доларів), TRX у кількості 331 одиниці (35 доларів) і 6,9 біткойна (275 тис. доларів).

Нагадаємо, 20 листопада Кабінет міністрів звільнив Щиголя з посади. Потім САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн грн голові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим посадовим особам унаслідок реалізації корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку у 2021-2022 роках. Загалом, як стверджують правоохоронці, у скоєнні злочинів підозрюють членів організованої групи у складі шести осіб.

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя. Однак вже 24 листопада Юрій Щиголь, народний депутат Андрій Одарченко та забудовник Сергій Копистира вийшли з-під варти. У всіх трьох випадках внесено заставу, визначену судом.