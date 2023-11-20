Керівництво Держспецзв’зку підозрюють у розтраті 62 млн гривень

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура викрили організовану групу, у складі якої – керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку). За даними слідства, вони заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Про це у понеділок, 20 листопада, повідомили у прес-службі НАБУ. Вочевидь, йдеться про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору, яких уряд звільнив раніше цього ж дня.

Слідчі встановили, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними грошима, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.

«З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи», – йдеться у повідомленні.

У привласненні бюджетних грошей наразі слідчі підозрюють шістьох людей: голову Держспецзв’язку та його заступника, гендиректора та співробітника держпідприємства, а також власника групи компаній (організатора схеми) та одного із його працівників. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У НАБУ імен підозрюваних не називають, але відомо, що Держспецзв'язок із 2020 року очолював Юрій Щиголь. Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у понеділок, 20 листопада, у Telegram повідомив, що уряд звільнив голову Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Обов’язки голови Держспецзв’язку тимчасово виконуватиме Дмитро Маковський.