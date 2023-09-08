Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у п’ятницю, 8 вересня, наклали 48-годинний арешт на активи й майно колишнього бенефіціарного власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського.

Як пояснили в НАБУ, такий крок обумовлений необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні про привласнення коштів «ПриватБанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення. На підставі постанови директора НАБУ, яку погодив керівник САП, строком на 48 годин накладено арешт на:

частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, на понад 3 млрд грн;

майже 1000 об’єктів нерухомості;

понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

Правоохоронці спрямували клопотання про накладення арешту на це майно до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, напередодні антикорупційні правоохоронні органи повідомили Коломойському та ще п’ятьом людям про підозру в розкраданні з «ПриватБанку» 9,2 млрд грн. Це вже четверта підозра у справі про розкрадання грошей із банку, яким Коломойський володів до 18 грудня 2016 року.

Також уранці 2 вересня правоохоронці повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Того ж дня його арештували. Зараз Коломойський перебуває у слідчому ізоляторі.