Віктор Жора може вийти під заставу у розмірі 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 27 листопада, відправив екс-заступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору під варту. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Він може вийти звідти, внісши 10 млн грн застави. Якщо Віктор Жора внесе заставу, то на нього будуть покладені процесуальні обов’язки.

«Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, екс-главу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя, його заступника та інших службовців підозрюють у заволодінні державними коштами на понад 62 млн грн.

Дії шістьох підозрюваних кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Колишнього голову Держспецзв’язку Щиголя майже на два місяці відправили в СІЗО, але невдовзі він вийшов з-під варти після внесення застави у 25 мільйонів гривень.

За даними «Центру протидії корупції», у суді Щиголя хотіли взяти на поруки двоє депутатів від «Слуги народу» – Олександр Федієнко та Михайло Крячко, які були присутні на засіданні.