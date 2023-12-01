З 2019 року Мироненко перебуває в лавах ТРО

У п’ятницю, 1 грудня, Кабінет міністрів України призначив на місце підозрюваного у корупційних схемах екс-голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя військовослужбовця та фінансиста Юрія Мироненка. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Призначено Мироненка Юрія Миколайовича Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», – повідомив Тарас Мельничук.

Згодом у прес-службі Держспецзв'язку підтвердили призначення Юрія Мироненка, зазначивши, що посадовець є військовослужбовцем. Новий очільник служби брав участь в обороні Києва у складі 112 бригади ТРО, а згодом очолив відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад бригади. Згодом став заступником начальника штабу 129 батальйону 112 бригади.

«Юрій Мироненко має досвід корпоративного управління, глибоко розуміється на тематиці БпЛА. До призначення був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку», – повідомили у прес-службі Держспецзв'язку.

Зазначається, що Юрій Мироненко обіймав керівні посади у структурних підрозділах «Правекс Банк», Ukrsibbank BNP Paribas Group та інших. Протягом 2008-2010 років обіймав посаду фінансового директора «Концерну Стирол», який займається виробництвом добрив і азотних сполук. Згодом, до 2015 року був гендиректором ТОВ «Даймонд Сфір Груп», яке провадило діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства та інших.

Протягом 2014-2016 років Юрій Мироненко був директором неурядового Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД), а згодом обійняв посаду голови правління.

З 2019 року перебуває у лавах тероборони, зокрема, до 2020 року проходив навчання на військових полігонах. До слова, Юрій Мироненко тренувався і на території Яворівського полігону, розташованого на Львівщині. Нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест».

Нагадаємо, 20 листопада голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору звільнили з посад голів Держспецзв’язку. Згодом НАБУ повідомило про те, що посадовців викрили на розтраті 62 млн гривень протягом 2020-2022 років. Юрію Щиголю та його заступнику оголосили про підозру, а 22 листопада ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щиголь вніс заставу у 50 млн грн та вийшов із СІЗО. 30 листопада ВАКС арештував 1,5 млн доларів Щиголя у криптовалюті Tether USDT, TRX, та Bitcoin.