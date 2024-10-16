Український дрон «Чаклун» є мультифункціональним

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотник українського виробництва «Чаклун». Про це у середу, 16 жовтня, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Зазначається, що дрон збудований за літаковою схемою. Попри невеликий розмір, український дрон може виконувати багато функцій. Зокрема, він здатний коригувати вогонь артилерії. Розробники безпілотника застосували високотехнологічні матеріали, що дозволили йому стати стійким до засобів радіоелектронної боротьби.

«Чаклун» використовує для управління програмне забезпечення, яке спеціально для нього розробили українські програмісти. Крім того, погані погодні умови не стануть на заваді для його експлуатації.

До слова, 1 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця 2024 року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів. Також в Україні планують створити ліцензійні приватні школи, де навчатимуть на операторів дронів.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що оборонне відомство кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України всюдихід-амфібію «ТАХА». Машину розробили українські інженери.