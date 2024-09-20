До використання у Збройних силах України допустили всюдихід-амфібію «ТАХА»

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України всюдихід-амфібію «ТАХА». Машину розробили українські інженери. Про це у п’ятницю, 20 вересня, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Зазначається, що машина здатна перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді – до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і може працювати на одній заправці понад дві доби. Машина має широкі шини і тисне на поверхню менше, ніж людська нога. Завдяки цьому українська розробка може пересуватися по сипучих і нестабільних ґрунтах. Крім цього, ТАХА» здатна здолати перешкоди заввишки понад 1 метр.

«Машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі», – зазначають у міноборони.

Транспорт вже використовують на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що українська машина для розмінування «Змій», яку розробила компанія Rover Tech, успішно пройшла випробування та отримала сертифікат.