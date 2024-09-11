Машина для розмінування «Змій» українського виробництва

Українська машина для розмінування «Змій», яку розробила компанія Rover Tech, успішно пройшла випробування та отримала сертифікат. Про це у середу, 11 вересня, повідомили у міністерстві економіки України.

Зазначається, що українська розробка здатна працювати в умовах низької та середньої рослинності. Машина швидка та мало важить, але здатна витримати підриви протитанкових та протипіхотних мін. Також вона може знімати розтяжки та очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери.

«Такі інновації — відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки», – сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Змій» важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 м. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в день. Машиною можна керувати на відстані до 2,9 км. Для розгортання чи згортання «Змія» потрібно не більше 15 хвилин, а транспортувати її можна на автопричепі.

Вартість української машини для розмінування у кілька разів нижча, ніж іноземні аналоги – від 14 до 20 тис. доларів. А після запуску серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

Сертифікацію машини проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Зазначимо, що в Україні наразі заміновано близько 156 тис. км2 території внаслідок терору росіян. Це приблизно 26% загальної площі України, що дорівнює площі деяких інших держав світу. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за розрахунками експертів, Україні потрібно близько 10 тис. саперів, щоб розмінувати території протягом п’яти років. За даними The Economist Україні потрібно приблизно 34,6 млрд доларів і «надзвичайні інновації», щоб швидко та безпечно розмінувати території. За нинішнього рівня фінансування і використання традиційних підходів до розмінування це займе понад 100 років.