Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє створити в Україні ліцензійні приватні школи

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє створити в Україні ліцензійні приватні школи, де навчатимуть на операторів дронів. Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив Михайло Федоров, військові підрозділи мають попит на операторів дронів, який тільки зростає. Тому Україні потрібні навчальні заклади, де охочі зможуть опанувати цю професію.

«З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА», – розповів Михайло Федоров.

Отримавши сертифікат, навчальні заклади матимуть можливість офіційно навчати на операторів дронів. Після навчання, за умови успішно складених іспитів, учні зможуть обійняти посади операторів БпЛА у Силах оборони.

Щоб навчальний заклад отримав ліцензію необхідно:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати три й більше БпЛА для тренування і сертифікації пілотів;

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих безпілотниках;

найняти три та більше сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що сертифікації шкіл операторів БпЛА спростить отримання відповідної військово-облікової спеціальності. Крім того, за словами Дениса Шмигаля, в Україні до кінця 2024 року планують виготовити 1,5 млн дронів.

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