Представники Міноборони й Генштабу надали рекомендації для вдосконалення технологій

В Україні провели демонстраційні випробування нових вітчизняних розробок, серед яких рій дронів, керовані боєприпаси та робособаки. Про це повідомили міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і віцеміністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 30 жовтня.

За словами Германа Сметаніна, випробування провели Міністерство стратегічних галузей промисловості, кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1, Міністерство оборони, Міністерство цифрової трансформації, Генеральний штаб та Національна гвардія.

У випробуваннях взяли участь 17 команд виробників. Сім із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 – керованих боєприпасів. Очільник Мінстратегпрому відзначив, що «рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до розв'язання задач». Представники Міноборони й Генштабу побачили успіхи українських виробників та дали свої рекомендації для покращення продуктів.

«Ми працюємо над кількістю таких виробів, але якість має йти попереду. Оборонка має поставляти у військо інноваційні рішення, які дійсно потрібні Силам оборони зараз та в найближчому майбутньому», – пояснив Сметанін.

Михайло Федоров, віцеміністр – міністр цифрової трансформації, також поділився відео з описом, як працюють технології для фронту – рій дронів, керовані боєприпаси й робособаки.

Міністр розповів, що роєм дронів керує лише один пілот. Дрони в рою можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі.

Він також розповів про особливості керованих боєприпасів, які здатні вражати ціль з підвищеною точністю.

«Такі боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи власний політ. Використання цих боєприпасів суттєво підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів», – додав Михайло Федоров.

Окрім цього, на українських полігонах також протестували робособаку – технологію, яку активно використовують у військових операціях США та інші країни.

«Робособака виконує логістичні та розвідувальні функції за різних погодних умов та ландшафту. Тільки на одній зарядці може долати майже 10 км. Технологія показує класний результат, тому Brave1 уже комунікує з американською компанією, щоб Сили безпеки й оборони почали використовувати робособаку в Україні», – сказав міністр цифрової трансформації.