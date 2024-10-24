Коли саме в Україні з'являться Кіберсили, наразі невідомо

Генеральний штаб Збройних сил України анонсував створення нового роду військ. Ним стануть Кіберсили у структурі ЗСУ, повідомили у пресслужбі Генштабу у четвер, 24 жовтня.

Проєкт концепції створення Кіберсил обговорили представники Сил оборони та комітету Верховної Ради з питань оборони, а також експерти. На засіданні розглянули основні положення проєкту концепції.

«Створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектра завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

За даними Генштабу, під час обговорення учасники засідання враховували досвід створення та роботи кібервійськ у провідних країнах світу. Також представники провели аналіз досвіду застосування ЗСУ та інших частин Сил оборони у кіберпросторі, визначили завдання та функції Кіберсил.

Коли саме у ЗСУ з’являться Кіберсили, у пресслужбі Генштабу не уточнили.