Для ЗСУ розробили інформаційно-комунікаційну систему «Імпульс»

У рамках поетапної цифрової трансформації військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень розробили інформаційно-комунікаційну систему «Імпульс». Про це у середу, 4 вересня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Завдяки цій системі у війську автоматизують всі процеси, пов’язані зі стройовою частиною та службою персоналу. У Генштабі відзначають, що «Імпульс» значно зменшить бюрократичний тягар та дозволить військовослужбовцям більше уваги приділяти іншим важливим завданням. Адже складні паперові документи будуть замінені на електронні.

«Уже зараз триває робота над впровадженням відповідного мобільного застосунку. Невдовзі Збройні Сили України отримають доступну та прозору систему управління персоналом на всіх рівнях», – додають у Генштабі.

Нагадаємо, Центр інновацій Міноборони 1 вересня заявив про впровадження нової технології Mobile Device Management, яка зможе захистити особисті мобільні пристрої українських військовослужбовців.

Також 8 серпня в Україні запустили мобільний застосунок «Армія+», головною функцією якого стали електронні рапорти. Наразі у застосунку доступні 11 видів рапортів та «Армія ID» – індивідуальний номер військового. Згодом там також з’являться курси та навчальні програми для військовослужбовців.

Додамо, депутати Верховної Ради України ухвалили 3 вересня зміни до закону «Про Збройні сили України» згідно з яким, у структурі ЗСУ створюється окремий рід сил – Сили безпілотних систем.