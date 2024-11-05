У Генштабі попереджають про можливі порушення у навігації й точному часі на мобільних телефонах громадян під час повітряних атак

Через роботу засобів радіоелектронної боротьби під час повітряної тривоги на мобільних телефонах можуть виникати порушення в системі точного часу, що працює в режимі автоматичного уточнення. Про це повідомив Генеральний штаб України у вівторок, 5 листопада.

Там пояснили, що під час відбиття повітряних атак окупантів українські військові використовують засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, щоб підвищити ефективність впливу на ворога застосовують засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

«Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися», – пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі.

До слова, 1 листопада у трьох містах України розпочали тестування стандарту звʼязку п’ятого покоління 5G. Метою тестування є перевірка, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

4 листопада ЗМІ повідомили, що Львів стане першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.