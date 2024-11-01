Пілотний проєкт з тестування 5G-технології триватиме два роки

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот, що дозволить запустити тестування стандарту звʼязку п’ятого покоління 5G в країні. Про це розповів віцеміністр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров у п’ятницю, 1 листопада.

Заплановано, що пілотний проєкт триватиме два роки та пройде у два етапи. Для тестування фахівці обрали три українські міста.

«Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж», – пояснив Федоров.

Віцеміністр повідомив, що стандарт звʼязку п’ятого покоління 5G здатен передавати дані у десять разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. Україна планує завершити повноцінний запуск технології 5G до 2030 року.

«Також постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів – частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. А припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку», – додав Михайло Федоров.

До слова, 27 травня в Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G-технологію. Того дня івано-франківський інноваційний центр «Промприлад», київський офіс оператора мобільного зв’язку Vodafone, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

В Україні з 2018 року діє стандарт звʼязку четвертого покоління 4G LTE. Його використовують всі три мобільні оператори – «Київстар», Vodafone та lifecell.