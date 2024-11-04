Львів стане перший містом, де тестуватимуть мережу 5G
Згодом проєкт масштабують на Київ та Одесу
Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу. Про це йдеться у матеріалі «Економічної правди», опублікованому у понеділок, 4 листопада.
Зазначається, що після повідомлення Мінцифри про початок тестування 5G в Україні, декілька джерел на телеком-ринку повідомили журналістам, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт розширять на Київ та Одесу.
Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.
«Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G», – пояснив телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот, що дозволить запустити тестування стандарту зв’язку п’ятого покоління 5G в країні.
До слова, в Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G-технологію 27 травня 2024 року. Тоді івано-франківський інноваційний центр «Промприлад», київський офіс оператора мобільного зв’язку Vodafone, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість зв’язку.
Загалом із 2018 року в Україні діє стандарт зв’язку четвертого покоління 4G LTE. Його використовують всі три мобільні оператори – «Київстар», Vodafone та lifecell.