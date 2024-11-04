Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу. Про це йдеться у матеріалі «Економічної правди», опублікованому у понеділок, 4 листопада.

Зазначається, що після повідомлення Мінцифри про початок тестування 5G в Україні, декілька джерел на телеком-ринку повідомили журналістам, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт розширять на Київ та Одесу.

Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

«Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G», – пояснив телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот, що дозволить запустити тестування стандарту зв’язку п’ятого покоління 5G в країні.

До слова, в Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G-технологію 27 травня 2024 року. Тоді івано-франківський інноваційний центр «Промприлад», київський офіс оператора мобільного зв’язку Vodafone, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість зв’язку.

Загалом із 2018 року в Україні діє стандарт зв’язку четвертого покоління 4G LTE. Його використовують всі три мобільні оператори – «Київстар», Vodafone та lifecell.