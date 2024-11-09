У 2024 році Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України уклала контракти й виплатила аванси виробникам далекобійних дронів на суму 20 млрд грн. Про це розповів директор департаменту закупівель оборонного відомства Гліб Канєвський, повідомило видання «Економічна правда» 9 листопада.

Гліб Канєвський зазначив, що цьогоріч міноборони витратило 50 млрд грн на закупівлю безпілотників, з них 20 млрд грн – на далекобійні дрони (deepstrike). Довгострокові контракти на виготовлення таких дронів уже уклали з п’ятьма вітчизняними компаніями.

Окрім цього, директор департаменту закупівель міноборони розповів, що у 2024 році АОЗ профінансувала закупівлю зброї на 300 млрд грн. Половину цих контрактів уклали з українськими виробниками.

«У недалекому майбутньому інвестиції міністерства оборони стануть гарним підґрунтям для залучення міжнародних інвестицій, тому що тут буде готова виробнича база, яка пройшла кодифікацію і має державні контракти», – пояснив Гліб Канєвський.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на 9 листопада безпілотники атакували Олексинський хімічний комбінат в Тульській області Росії, що за 320 км від українського кордону. На цьому заводі ворог, серед іншого, виробляє порох і боєприпаси для російської армії.