Президент відзначив підтримку парнерів щодо локалізації виробництва зброї саме в Україні

У 2024 році українська промисловість виготовила перші сто одиниць ракетного озброєння і продовжуватиме нарощувати це виробництво. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 9 листопада.

«У цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Будемо це нарощувати», – заявив президент.

Володимир Зеленський відзначив, що Україні цьогоріч вдалось «перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння», утім він відмовився розкривати деталі про їхнє виробництво.

Окрім цього, за словами президента, наразі вже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони та безпеки України.

«Зараз вперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування. Зокрема, це модель Данії, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва. Ми домовились також із Францією про дещо іншу модель – із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї саме в Україні», – додав глава держави.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський розповів про успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця». За його словами, вона стала «абсолютно новим класом зброї». У жовтні Литва заявила, що інвестує у виробництво української ракети-дрона «Паляниця» 10 млн євро.

27 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.

Також 14 вересня радник президента Олександр Камишін підтвердив виробництво Україною власних 155-мм снарядів. За словами посадовця, до кінця 2024 року оборонне виробництво зросте втричі.