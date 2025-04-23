Уряд Данії виділить додаткові 317 млн данських крон (приблизно 42 млн євро) на закупівлю артилерійських снарядів різних калібрів для України. Боєприпаси планують закуповувати через Естонію. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Данії 23 квітня.

В оборонному відомстві заявили, що Україна має велику потребу в безперервних поставках артилерійських боєприпасів. Тому Данія вирішила профінансувати передачу Україні різних видів боєприпасів через Естонію у межах нового 25-го пакета допомоги.

«Допомога Україні повинна надаватися відповідно до конкретних побажань та потреб України. Добре і важливо, що Естонія здатна постачати українцям бажані типи боєприпасів. Ми повинні продовжувати підтримувати це, а також вивчати можливості для спільної підтримки України в інших відповідних сферах», – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

За його словами, країни Північної та Балтійської Європи координують зусилля для забезпечення України обладнанням, навчанням та технікою на рівні повноцінної бригади. Данія вже ухвалила низку рішень щодо постачання техніки, а також веде перемовини з Норвегією та Швецією про спільну передачу бронетехніки.

Також Данія окремо виділить близько 30 млн крон (приблизно 4 млн євро) на підтримку кібербезпеки України в межах IT-коаліції, яку очолюють Естонія, Люксембург і Україна.

Нагадаємо, на початку квітня Данія оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на понад 870 млн євро. Новий пакет включав системи ППО та артилерію, а також видатки для Повітряних сил ЗСУ.