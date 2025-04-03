Міністр оборони Троелс Лунд Поульсен анонсував 25-1 пакет допомоги Україні

Данія оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги. Оборонний пакет на понад 870 млн євро містить системи ППО та артилерію, а також фінансуватиме Повітряні сили ЗСУ, повідомили у пресслужбі данського міністерства оборони у четвер, 3 квітня.

За результатом урядових консультацій влада Данії погодила виділення пакета військової допомоги на 6,7 млрд данських крон (приблизно 871 млн євро). Пакет пожертвувань буде 25-м з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

«Сьогодні ми представляємо новий пакет пожертвувань Данії, який збільшує бойову міць України. Безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша пожертва може надихнути інших союзників надавати ще більше підтримки», – сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Частина коштів піде на придбання артилерії та боєприпасів до неї в країн-союзників. Також гроші з оборонного пакета підуть на протиповітряну оборону, коаліцію безпілотників та ІТ-коаліцію.

«Ситуація з безпекою розвивається стрімко. Тому вкрай важливо, щоб Данія продовжувала надавати масову підтримку Україні», – сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, 31 березня Швеція оголосила, що надасть Україні рекордний пакет допомоги на 1,6 млрд доларів. До пакета увійдуть засоби ППО, артилерія, а також супутниковий зв’язок і морське обладнання.