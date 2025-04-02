Американські виробники можуть стикнутися з низкою перешкод щодо продажу зброї Європі

Офіційні американські особи повідомили європейським посадовцям, що хочуть, аби вони продовжували купувати зброю виробництва США. Такі заяви пролунали на тлі нещодавніх кроків Євросоюзу щодо потенційних обмежень закупівель певного американського озброєння, повідомило Reuters із посиланням на низку джерел.

У США занепокоєні пропозицією Єврокомісії збільшити військові витрати та об’єднати ресурси для спільних оборонних проектів. Така пропозиція пролунала на тлі заяв, що ЄС готова скоротити військову присутність США на своїй території.

Посилення власного європейського ВПК може потенційно виключити з тендерів на закупівлю озброєння американських виробників. Попри те, що Єврокомісія запевняла у можливості іноземних компаній конкурувати за кошти на оборону, США незадоволені тим, що їхні виробники можуть зіткнутися з низкою практичних та адміністративних перешкод, повідомили співрозмовники Reuters.

За даними агентства, держсекретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі з європейськими партнерами 25 березня, що США хочуть продовжити участь в оборонних закупівлях країн Євросоюзу. Джерела видання повідомили, що, за словами Рубіо, будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде сприйнято Вашингтоном негативно.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників витрачати більше на оборону та брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку, натякаючи, що зобов’язання США перед НАТО не є абсолютними. На тлі цих заяв ЄС почав активізувати власний оборонний комплекс та прагне запровадити власне виробництво озброєння, яке донині імпортується з США.

«Це суперечить іншій меті адміністрації Трампа, яка полягає в тому, щоб відкрити зовнішні ринки для американських виробників», – повідомило агентство.

За даними співрозмовників Reuters, акцент США на європейських закупівлях озброєння посилився останніми тижнями. Причиною того стало те, що «ЄС рішуче взявся до відокремлення своїх закупівель зброї», а Сполучені Штати «засмучені їхнім виключенням» з ініціативи ReArm Europe.

Нагадаємо, програма ReArm Europe передбачає виділення до 800 млрд євро на оборону, з яких 150 млрд євро нададуть для короткострокових програм, включно з інтересами України. Ініціативу запропонувала на початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.