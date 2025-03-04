Президентка Єврокомісії наголосила на потребі переозброєння Європи для власних потреб і підтримки України

У вівторок, 4 березня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила п’ятиступеневий план зміцнення оборонної промисловості та військового потенціалу європейських країн на 800 млрд євро. Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

«Ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова значно збільшити свої оборонні витрати, як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти й підтримати Україну, так і для того, щоб задовольнити довгострокову потребу взяти на себе більшу відповідальність за власну європейську безпеку», – заявила президентка Єврокомісії.

Згідно з планом переозброєння Європи (ReArm Europe), пропонується створити фонд, який надасть 150 млрд євро позик країнам-членам Євросоюзу для фінансування спільних оборонних інвестицій в загальноєвропейські сили й засоби, в тому числі протиповітряну і протиракетну оборону, артилерійські системи, ракети й боєприпаси, безпілотники й системи протидії БпЛА, або на задоволення інших потреб від кібербезпеки до військової мобільності.

Припускається, що фонд може бути частково профінансований завдяки невикористаним кредитам на суму 93 млрд євро із загальної суми 291 млрд євро кредитів Фонду відновлення після пандемії Covid-19.

Президентка Єврокомісії також запропонувала зняти обмеження, накладені Євросоюзом на державні витрати країн-членів у разі оборонних інвестицій.

«Якщо держави-члени збільшать свої оборонні витрати в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 млрд євро протягом чотирьох років», – пояснила фон дер Ляєн.

Окрім того, президентка Єврокомісії також запропонувала переорієнтувати більше регіональних фондів на оборонні цілі, розблокувати приватний капітал шляхом створення загальноєвропейського інвестиційного простору і змінити положення Європейського інвестиційного банку, щоб дозволити більші оборонні видатки.

Ще одна пропозиція полягає в тому, щоб країни ЄС могли використовувати на оборону гроші, які вони отримують з бюджету ЄС у фондах для підтримки однакового рівня життя в Європі. Усі п’ять оприлюднених елементів можуть забезпечити урядам країн ЄС до 800 млрд євро, які вони зможуть витратити на оборонні проєкти, зауважила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії вже направила лідерам ЄС листа з цим п’ятиступеневим планом переозброєння Європи.

Призупинення оборонної допомоги Україні з боку США

До слова, 3 березня високопосадовці Білого дому повідомили медіа, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення військової допомоги Україні. Американці призупинять всі заплановані, але ще не виконані оборонні поставки – зокрема, ідеться про ракети до ППО, боєприпаси до ракетних артилерійських систем HIMARS та артилерії тощо. Зауважимо, що офіційно про призупинення військової допомоги Україні Білий дім не повідомляв.

За даними американських чиновників, наказ Трампа залишатиметься чинним доти, доки він не вирішить, що український президент Володимир Зеленський взяв на себе зобов’язання розпочати мирні переговори.

За прогнозами газети The Wall Street Journal, військової допомоги Україні, яку адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці своєї роботи, має вистачити щонайменше до середини року. Водночас деякі українські аналітики припускають, що Україна зможе протриматися довше.

Зауважимо, що Європа також постачає Україні деякі з найефективніших озброєнь, зокрема сучасну артилерію, ППО середньої дальності та крилатих ракет. Попри це, Україні буде важко замінити американські сучасні системи ППО, балістичні ракети класу «земля-земля», навігаційні системи й далекобійну ракетну артилерію, оскільки Європа не виготовляє достатньо такої зброї або ж взагалі її не виготовляє, вважають аналітики.