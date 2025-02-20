Євросоюз шукає шляхи фінансування оборони та підтримку України

У березні Єврокомісія запропонує кілька варіантів фінансування оборони Євросоюзу та подальшої підтримки України. Планується, що протягом наступних десяти років ЄС інвестує 500 млрд євро в оборонний сектор. Про це у четвер, 20 лютого, повідомила польська радіостанції RMF24.

Зазначається, що після заяв адміністрації Дональда Трампа щодо можливого припинення підтримки безпеки Європи з боку США, в Брюсселі прискорилася робота з пошуку варіантів фінансування оборони.

Один зі шляхів фінансування – невикористані кредити на суму 93 млрд євро із загальної суми 291 млрд євро кредитів Фонду відновлення після пандемії Covid-19. За даними журналістів, це може статися попри офіційні заяви речника Єврокомісії про неможливість використати 93 млрд на інші цілі. Це рішення мають узгодити країни ЄС та Європарламент.

Ще один варіант – перерозподіл поточного бюджету ЄС. RMF24 з посиланням на речника ЄК Мацея Берестецького повідомляє, що наприкінці березня відбудеться перегляд політики ЄС й існує можливість перенаправлення деяких фондів на інші пріоритети, пов'язані з обороною.

Йдеться зокрема про можливість інвестувати в інфраструктуру з подвійним призначенням: цивільним і військовим. Крім того, зазначають журналісти, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нещодавно говорив про ідею створення нового банку для переозброєння. Він буде створений за зразком Європейського банку реконструкції і розвитку, а його учасниками стануть країни, які не є членами ЄС, такі як Норвегія і Великобританія.

Зазначається, що наразі у Євросоюзі очікують результатів виборів до парламенту Німеччини, які мають відбутися 23 лютого 2025 року. Після цього країни ЄС ухвалюватимуть рішення щодо варіанту фінансування оборони та підтримки України.