За словами президента, без українців європейських армій буде недостатньо, щоб зупинити Росію

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції у суботу, 15 лютого, висунув ідею створення спільних Збройних сил Європи за участі української армії.

«Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібна власна армія. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи повинні бути створені. Йдеться не лише про збільшення витрат на оборону у відсотках до ВВП. Гроші потрібні, так – але самі по собі гроші не зупинять напад ворога. Люди і зброя не даються задарма, але знову ж таки, справа не лише в бюджеті. Справа в усвідомленні людьми необхідності захищати власний дім», – заявив Зеленський.

При цьому, за словами президента, без українців європейських армій буде недостатньо, щоб зупинити Росію. Адже тільки ЗСУ в Європі має справжній, сучасний бойовий досвід проти росіян.

«Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо фундамент для об'єднаних європейських Збройних сил. І зараз, коли ми ведемо цю війну і закладаємо основу для миру і безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи», – додав він.

Президент також нагадав, що у «Плані перемоги» пропонував замінити частину американської військової присутності в Європі українськими силами, якщо Україна буде в НАТО.

«Якщо американці самі вирішать піти цим шляхом, зменшивши свою присутність – це небезпечно, але ми всі в Європі повинні бути готові», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, данська розвідка вважає, що за певних умов протягом приблизно п'яти років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі.