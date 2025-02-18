Генсек НАТО заявив про готовність Європи очолити гарантії безпеки для України
Європейські представники також висловили бажання інвестувати більше у безпеку своїх країн
До теми
-
«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною».
Що сказав Володимир Зеленський у Мюнхені ZAXID.NET
- Зеленський закликав створити в ЄС власну армію за участі українських військових ZAXID.NET
- Зеленський вважає, що європейські країни повинні бути учасниками переговорів про мир ZAXID.NET
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні гарантій безпеки. Про це він повідомив у X після неформальної зустрічі лідерів Європи у Франції 17 лютого.
«Готові й бажають. Це мій висновок з сьогоднішньої зустрічі в Парижі. Європа готова і хоче зробити крок вперед. Очолити надання гарантій безпеки для України», – написав Марк Рютте.
Він також запевнив, що Європа готова і прагне інвестувати значно більше у свою безпеку.
«Деталі ще треба буде узгодити, але зобов'язання є чіткими», – додав генсек.
Додамо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі агентству Bloomberg розповів, що Україна очікує від Європи якнайшвидшого вибору представника для участі у ймовірних мирних переговорах щодо закінчення війни.
«Жовква, який перебуває в Брюсселі для проведення консультацій з питань безпеки, відмовився називати імена, але зазначив, що особа повинна бути на рівні керівника, щоб мати такий самий статус, як президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і президент Росії Владімір Путін», – ішлось в матеріалі.
Як писав ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції 15 лютого висунув ідею створення спільних Збройних сил Європи за участі української армії.
До теми
Що сказав Володимир Зеленський у Мюнхені ZAXID.NET