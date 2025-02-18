Зустріч європейських лідерів у Франції

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні гарантій безпеки. Про це він повідомив у X після неформальної зустрічі лідерів Європи у Франції 17 лютого.

«Готові й бажають. Це мій висновок з сьогоднішньої зустрічі в Парижі. Європа готова і хоче зробити крок вперед. Очолити надання гарантій безпеки для України», – написав Марк Рютте.

Він також запевнив, що Європа готова і прагне інвестувати значно більше у свою безпеку.

«Деталі ще треба буде узгодити, але зобов'язання є чіткими», – додав генсек.

Додамо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі агентству Bloomberg розповів, що Україна очікує від Європи якнайшвидшого вибору представника для участі у ймовірних мирних переговорах щодо закінчення війни.

«Жовква, який перебуває в Брюсселі для проведення консультацій з питань безпеки, відмовився називати імена, але зазначив, що особа повинна бути на рівні керівника, щоб мати такий самий статус, як президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і президент Росії Владімір Путін», – ішлось в матеріалі.

Як писав ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції 15 лютого висунув ідею створення спільних Збройних сил Європи за участі української армії.