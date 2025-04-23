Обвинувачений привозив авто через пункт пропуску «Рава-Руська»

Жовківський районний суд 21 квітня визнав винним Василя Бовту у контрабанді 16 автомобілів, які він ввіз в Україну під виглядом гуманітарної допомоги військовим. Суд призначив Бовті три роки іспитового терміну та конфіскував автомобіль Toyota RAV4 2007 року. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що обвинувачений використовував благодійний фонд своєї цивільної дружини, якій розповідав, що передасть автомобілі військовим.

Згідно з матеріалами справи, Василь Бовта Яворова ввозив і продавав автомобілі в Україну з лютого по жовтень 2024 року. Він шукав оголошення в інтернеті й просив свого знайомого з Таллінна, який не підозрював про подальші плани Бовти, купувати транспорт. Першим автомобілем, який придбав іноземець й доставив до кордону з Україною, був Mitsubishi Outlander XL 2008 року випуску.

Згодом Василь Бовта звернувся до своєї цивільної дружини, яка очолює благодійний фонд «Мирне око», з проханням задекларувати автомобіль як гуманітарну допомогу. Обвинувачений запевнив її, що передасть авто військовим. Mitsubishi Outlander привезли в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська». Після цього Бовта продав авто на сайті оголошень OLX за 5 тис. доларів.

Загалом поліції вдалось встановити, що з допомогою естонця Бовта придбав 16 авто таких марок як Volkswagen Touareg, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Jeep Grand Cherokee, SsangYong Rexton, Honda CR-V, Nissan Navara, Toyota RAV4 тощо. Всі автомобілі випустили з 2003 до 2008 років. Найдорожче з них Василь Бовта продав Nissan Pathfinder – за 7100 доларів. Загальна вартість транспорту становить 2,2 млн грн. Проте автомобілів могло бути більше.

У суді допитали одного з покупців авто. Він розповів, що переглядав сайт оголошень й натрапив на повідомлення про продаж Nissan X-Trail. Чоловік зателефонував продавцеві й почув, що розмитнення пікапа буде за актом прийому-передачі через благодійний фонд, а згодом він має розмитнити та зареєструвати право власності у сервісному центрі. Крім цього, Василь Бовта запитав, чи має покупець знайомих військових, бо через них легше реєструвати авто. Чоловік відмовився купувати авто, бо його насторожила розмова.

У суді Василь Бовта повністю визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суддя Роман Ясиновський визнав Бовту винним у контрабанді підакцизних товарів (ч. 1 ст. 201-4 ККУ) та призначив три роки іспитового терміну. Крім цього, суд конфіскував автомобіль Toyota RAV4 2007 року випуску. Вирок можна оскаржити в апеляції.