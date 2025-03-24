Ford Mustang 2015 року випуску вилучили на митниці

У пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили легковик Ford Mustang 2015 року випуску, який намагалися ввезти в Україну за фіктивними документами під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів.

Як повідомили у понеділок, 24 березня, у Львівській митниці, легковик Ford Mustang 2015 року випуску декларувався як гуманітарна допомога на адресу однієї з київських громадських організацій від американця Bon Jovi. Однак у товаросупровідних документах значилось, що це – комерційний вантаж, придбаний у Литві за 4200 доларів США для фізичної особи – жителя Ковеля.

Автомобіль намагалися ввезти за фіктивними документами під виглядом гуманітарки

У результаті щодо керівника громадської організації, який надав митним органам неправдиві відомості щодо відправника, одержувача, вартості і характеру вантажу, склали протокол про переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч. 1 ст. 483 МКУ). Автомобіль вилучили до рішення суду.