На кордоні з Польщею вилучили завезену під виглядом гуманітарки Audi А4
Автомобіль 2017 року випуску везли з підробленими документами нібито для благодійного фонду
У пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею львівські прикордонники спільно з працівниками митниці викрили незаконну схему ввезення автомобіля Audi А4 під виглядом гуманітарної допомоги.
Як повідомили у четвер, 6 лютого, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, автомобіль Audi А4 2017 року випуску перевозили з Литви. Відповідно до поданих документів, авто прямувало до одного з українських благодійних фондів. Проте під час перевірки з'ясувалося, що вказаний фонд цю автівку не очікує.
Новеньку Audi А4 намагалися ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а автомобіль вилучили. У регіональному управлінні ДПСУ уточнили ZAXID.NET, що автомобіль в Україну перевозив житель Луцька нібито для одного із київських благодійних фондів.