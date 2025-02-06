Audi А4 2017 року випуску намагалися ввезти з підробленими документами на благодійний фонд

У пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею львівські прикордонники спільно з працівниками митниці викрили незаконну схему ввезення автомобіля Audi А4 під виглядом гуманітарної допомоги.

Як повідомили у четвер, 6 лютого, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, автомобіль Audi А4 2017 року випуску перевозили з Литви. Відповідно до поданих документів, авто прямувало до одного з українських благодійних фондів. Проте під час перевірки з'ясувалося, що вказаний фонд цю автівку не очікує.

Новеньку Audi А4 намагалися ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а автомобіль вилучили. У регіональному управлінні ДПСУ уточнили ZAXID.NET, що автомобіль в Україну перевозив житель Луцька нібито для одного із київських благодійних фондів.