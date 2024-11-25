У межах слідства вилучили 17 автомобілів

Детективи Теруправління БЕБ у Львівській області спільно з прикордонниками та СБУ викрили три благодійні фонди, завдяки яким на територію України було ввезено понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів. Автомобілі ввозили під виглядом благодійної допомоги для армії, але в подальшому їх продавали.

Як розповіли у понеділок, 25 листопада, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, група осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Насправді автівки реалізовувались за готівку.

«За даними слідства, протягом 2024 року група осіб організувала незаконне ввезення автомобілів з країн ЄС, використовуючи реквізити благодійних організацій. Для переміщення контрабанди через митний кордон України перевізники пред’являли документи з неправдивими відомостями, а саме про нібито ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Попередньо, встановлено що за допомогою такої схеми в Україну ввезено понад 700 автівок», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Вживані автомобілі ввозили під виглядом гуманітарної допомоги і продавали

Детективи БЕБ провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів, компʼютерну техніку. Кримінальне провадження розслідують фактом контрабанди (ч. 1 ст. 201-4 ККУ), слідчі встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.