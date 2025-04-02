Завдяки підставним благодійним фондам в Україну контрабандою ввозили автомобілі

Личаківський районний суд Львова виніс вирок засновнику БФ «Любов до рідної землі» Сергію Кулі, який за хабарі став засновником двох благодійних фондів, через які в Україну незаконно ввезли контрабандні автомобілі під виглядом допомоги ЗСУ. Суд призначив йому три роки іспитового терміну, а вилучені автомобілі передав ЗСУ.

Як вказано в матеріалах справи, у квітні 2024 року киянину Сергію Кулі за винагороду 1000 грн запропонували стати засновником і керівником благодійного фонду «Любов до рідної землі». Він погодився, після чого його спільники на підставі фальшивих документів зареєстрували на нього благодійний фонд. У березні в такий же спосіб на Сергія Кулю зареєстрували й БФ «Поклик Сердець». Пізніше ці благодійні фонди фігурували у справі про контрабанду автомобілів. Автомобілі ввозили в Україну під виглядом допомоги для ЗСУ та згодом продавали.

Сергію Кулі повідомили про підозру у пособництві при підробці документів за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 ККУ. У суді він свою провину визнав і розкаявся. Під час досудового розслідування він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Також він просив передати вилучені під час розслідування автомобілі на потреби ЗСУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Назар Стрепко визнав Серія Кулю винним і призначив 3 роки позбавлення волі з позбавленням права працювати у благодійних, громадських та інших неприбуткових організаціях на аналогічний термін. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши ув’язнення на 3 роки випробувального терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що окрім фондів «Любов до рідної землі» і «Поклик Сердець», на контрабанді автомобілів викрили й БФ «Впевнені кроки» та «Все на благо». Загалом за цією схемою в Україну ввезли 700 автомобілв. Раніше Сергій Куля неодноразово притягувався до відповідальності за бійку, наркотики та розбій.