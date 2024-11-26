БЕБ викрило керівників фондів на махінаціях з автомобілями, завезеними під виглядом гумдопомоги

Личаківський районний суд Львова оприлюднив ухвали про арешт автомобілів, документів та телефонів керівників чотирьох благодійних фондів з Києва та Львова. Їх підозрюють у продажі авто, які завозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Про це йдеться у матеріалі NGL.media.

У понеділок, 25 листопада, Бюро економічної безпеки повідомило про викриття керівників благодійних фондів, під прикриттям яких продавали автомобілі, завезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових. За даними прокуратури, зловмисники завезли в Україну понад 700 автомобілів, використовуючи реквізити благодійних організацій. Потім ці авто продавали в інтернеті за готівку.

Відповідно до оприлюднених Личаківським районним судом Львова ухвал, йдеться про чотири благодійні фонди: «Поклик Сердець», «Впевнені кроки», «Любов рідної землі» та «Все на благо». Всі вони були засновані протягом 2024 року, а всі троє їхніх керівників були судимі.

Як з’ясувало NGL.media, один з викритих благодійних фондів заснований у Городку Львівської області 44-річним Володимиром Мозолою. Раніше його судили за вирощування канабісу, а також за вчинення домашнього насильства щодо колишньої дружини.

Власник київських благодійних фондів «Любов рідної землі» та «Поклик сердець» – 35-річний Сергій Куля. Раніше він також неодноразово притягувався до відповідальності за бійку, наркотики та розбій. Протягом 2022-2024 року він став керівником та співзасновником благодійних фондів та компаній у Києві та інших містах України.

Благодійний фонд «Впевнені кроки» заснував у Києві 40-річний підприємець Олександр Капля у вересні 2024 року. Раніше його також судили за умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

За даними БЕБ, до махінацій з автомобілями також причетні громадяни Молдови.