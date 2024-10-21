В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися ввезти Jaguar
Схему викрили у пункті пропуску «Грушів»
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Прикордонники Львівщини виявили легковий автомобіль Jaguar, який везли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це у понеділок, 21 жовтня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону у пункті пропуску «Грушів» виявили автомобіль 2009 року випуску, який везли в Україну як гуманітарну допомогу. Jaguar прямував з Литви.
Як уточнили у Львівській митниці, йдеться про благодійний фонд «Безмежна нація».
Отримувачем, відповідно до товаросупровідних документів, був вказаний один з благодійних фондів у Рівному. Після перевірки прикордонники встановили, що зазначений у документах фонд не очікує на цей автомобіль. Автомобіль працівники митниці вилучили та склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.