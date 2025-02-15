На Київщині голова благодійного фонду та волонтер продавали авто, завезені як гуманітарка
Підозрюваних затримали під час продажу чотирьох автомобілів за 19 400 доларів
На Київщині правоохоронці затримали голову благодійної організації та волонтера за продаж автомобілів, які завезли в Україну під виглядом допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції ввечері п’ятниці, 14 лютого.
За даними слідчих, протягом 2022-2024 року керівниця благодійної організації організувала ввезення в Україну 680 автомобілів. Їх реєстрували на благодійний фонд та вони проходили митне оформлення за пільговою процедурою. Насправді частину таких автомобілів потім перепродавали.
Правоохоронці затримали 56-річну голову благодійної організації та її 54-річного спільника-волонтера під час продажу чотирьох авто, які потрапили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, за 19 400 доларів.
Затриманим оголосили підозри у продажі товарів гуманітарної допомоги, вчиненого у значному розмірі (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у серпні 2024 року детективи БЕБ у Львівській області викрили групу людей, які ввезли в Україну 46 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, які згодом продали.