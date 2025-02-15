За продаж гуманітарної допомоги затриманим загрожує до 7 років ув'язення

На Київщині правоохоронці затримали голову благодійної організації та волонтера за продаж автомобілів, які завезли в Україну під виглядом допомоги. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції ввечері п’ятниці, 14 лютого.

За даними слідчих, протягом 2022-2024 року керівниця благодійної організації організувала ввезення в Україну 680 автомобілів. Їх реєстрували на благодійний фонд та вони проходили митне оформлення за пільговою процедурою. Насправді частину таких автомобілів потім перепродавали.

Правоохоронці затримали 56-річну голову благодійної організації та її 54-річного спільника-волонтера під час продажу чотирьох авто, які потрапили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, за 19 400 доларів.

Затриманим оголосили підозри у продажі товарів гуманітарної допомоги, вчиненого у значному розмірі (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні 2024 року детективи БЕБ у Львівській області викрили групу людей, які ввезли в Україну 46 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, які згодом продали.