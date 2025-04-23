«Шахтар» в екстратаймах переміг «Полісся» і вийшов у фінал Кубка України
У середу, 23 квітня, «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України приймало «Шахтар». Ніколи раніше донеччани не перемагали житомирців – чотири попередні зустрічі завершувались однією нічиєю і трьома звитягами «вовків».
Кубок України, 1/2 фіналу
«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1
Гол: Аліссон, 113
Перший тайм видався нервовим – команди припускались дитячих помилок і лише хвилювання у завершальній фазі не дозволяло відкрити рахунок. А одразу по перерві «Полісся» втратило чи не найкращий шанс вийти вперед: Назаренко отримав закидання на лівий фланг, віддав на Батісту в центр, а той прокинув ще далі на Крушинського – Бондар в останній момент не дав замкнути у сітку.
Кевін одразу ж відповів своїм супермоментом – закручуючи з лівого флангу у дальній кут він влучив у стійку. «Шахтар» був гострішим, але захист «Полісся» стояв на відбій.
Зрештою, визначення фіналіста продовжилось в овертаймах, де більше пощастило донеччанам: на 113-й хвилині Аліссон отримав передачу від Траоре на правому фланзі штрафного і з гострого кута пробив поміж ніг Кудрика. Цей гол став для 14-мільйонного бразильця дебютним в Україні й таким важливим. Часу і сил, аби відігратись, команді Імада Ашура вже не вистачило.
Як наслідок, 14 травня у фіналі Кубка України зустрінуться «Шахтар» та «Динамо». Гра відбудеться у Житомирі.