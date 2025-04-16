Культовий колектив розігріватиме вболівальників перед вирішальним матчем року

Американський рок-гурт «Linkin Park» виступить перед початком фіналу Ліги чемпіонів 2025 року, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Матч відбудеться 31 травня 2025 року у Німеччині на «Альянц-Арені» в Мюнхені.

Сет-лист буде представлений як класичними хітами, так і композиціями з останнього альбому, який був записаний після смерті вокаліста Честера Беннінгтона. Нещодавно гурт повернувся до роботи й випустив перший альбом за сім років під назвою From Zero.

Спеціально для промо майбутнього шоу гурт зробив ремікс на хіт «Numb», поєднавши відому мелодію зі звуками Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, гурт «Linkin Park» був створений у 1996 році, але розпався у 2017-му через смерть Бенінгтона. Тепер його місце у колективі посіла Емілі Армстронг.

До слова, раніше запрошеними гостями фіналів Ліги чемпіонів були такі зірки як «Imagine Dragons», Дуа Ліпа, Аліша Кіз, Каміла Кабельо, «The Black Eyed Peas», а минулого року перед вирішальним матчем турніру виступав Ленні Кравітц.