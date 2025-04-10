Пішла у засвіти чергова легенда світового футболу

У четвер, 10 квітня, на 83-му році життя помер відомий тренер Лео Бенхаккер, повідомляє VI. Причина смерті не розголошується.

Найбільших досягнень нідерландець здобув з мадридським «Реалом», з яким став триразовим чемпіоном Іспанії (1986/87, 1987/88, 1988/89), а також вигравав національний Кубок (1988/89) та Суперкубок країни (1988).

Тренерську діяльність розпочав у 1965 році на батьківщині. Працював з низкою місцевих клубів, серед яких найвідомішими були «Аякс» та «Фейєнорд». З першим двічі вигравав чемпіонат Нідерландів (1979/80, 1989/90), а з роттердамським клубом окрім золота (1998/99) здобув ще й національний Суперкубок (1999).

Також встиг попрацювати з іспанськими «Сарагосою» та «Реал Сосьєдадом», швейцарським «Грасхоппером», турецький «Істанбулспором», мексиканськими «Амерікою» та «Гвадалахарою», збірними Нідерландів, Саудівської Аравії, Польщі, Трінідаду і Тобаго тощо.