Віктор Розовий воював у складі Третьої окремої штурмової бригади

Комік та військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади Віктор Розовий вчиться ходити після важкого поранення, яке він отримав у березні 2024 року. Відео із заняття зі своїм фізіотерапевтом Розовий опублікував в Instagram у вівторок, 22 квітня.

«Потрохи починаю ходити: ущербно, з паличкою (з нею, швидше за все, і ходитиму), в ортезах (це такі штуки, які запобігають підвертанню стопи), зігнутий, як дєд, але сам, а це означає, що подальша повноцінна ходьба – це питання часу і занять!», – написав Віктор Розовий.

Нагадаємо, що 36-річний Віктор Розовий зі Львова брав участь у «Лізі сміху» як учасник львівської команди «Загорецька Людмила Степанівна», був учасником проєкту «Ігри приколів» на телеканалі 1+1. Крім цього, він є лідером музичного гурту Kurwa Matj. Після повномасштабного вторгнення Росії Розовий приєднався до складу 3-ї ОШБр. Він брав участь у звільненні Херсона, боях за Київ, Бахмут.

Під час мінометного обстрілу Орлівки, що під Авдіївкою, 21 березня 2024 року Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення голови. Його дружина Ольга розповіла, що пораненого військового везли понад 200 км для проведення операції на голові.

У жовтні 2024 року Віктор Розовий повернувся до роботи на телебаченні – він працює редактором у «Лізі сміху. Волонтерський десант». Спеціалісти з реабілітації разом з ним відвідують зйомки й розповідають, що робота позитивно впливає на відновлення Розового.