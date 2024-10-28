У березні 2024 року Віктор Розовий зазнав осколкового поранення голови

Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади та комік Віктор Розовий, який проходить реабілітацію після важкого поранення на фронті, став редактором гумористичного шоу «Ліга сміху. Волонтерський десант». Про це ідеться в сюжеті програми «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ.

Віктор Розовий працює з командами як редактор і допомагає відшліфовувати жарти для шоу.

«Це велика честь для мене. Я люблю “Лігу cміху” і завжди хочу бути корисним», – розповів Віктор Розовий журналістам. Гуморист додав, що його реабілітологи відвідують зйомки разом з ним і помічають позитивний вплив на його відновлення.

Креативний продюсер «Ліги сміху» Андрій Чивурін розповів, що запросив Віктора Розового приєднатися до редакторської команди на «лояльних умовах».

«Я як редактор з досвідом скажу, що не почув від Віті жодного зайвого зауваження до команд. Він дуже хороший редактор. І сподіваюся, що все це допоможе йому якомога швидше повернутися до звичайного життя», – сказав Андрій Чивурін, якого цитує «Детектор медіа».

Зазначимо, 36-річний Віктор Розовий відомий як комік та лідер львівської команди «Загорецька Людмила Степанівна» у шоу «Ліга сміху». Напередодні повномасштабного вторгнення Віктор Розовий був ведучим «Ліги сміху» разом з Євгеном Кошовим. Після 24 лютого 2022 року він добровольцем долучився до лав Третьої штурмової бригади.

Військовий брав участь у звільненні Херсона, боях за Київ, Бахмут. У березні 2024 року Віктор Розовий отримав важке поранення на фронті. Зараз він проходить реабілітацію.

21 жовтня ЗМІ опублікували відео, на якому видно, як Віктор Розовий на візку зробив перший удар на матчі між футбольним клубом «Рух» і футбольним клубом «Карпати».