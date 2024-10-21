У понеділок, 21 жовтня, на Арені-Львів футбольні команди «Рух» і «Карпати» зіграли в межах туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Матч завершився з рахунком 0:1 на користь «Карпат». Перший удар на футбольному полі здійснив Віктор Розовий – 36-річний комік львівської команди «Загорецька Людмила Степанівна», учасник шоу «Ліга сміху», який у складі 3 ОШБр отримав важке поранення на фронті. Військовий брав участь у звільненні Херсона, боях за Київ, Бахмут. Віктора вивезли на поле на візку. Футболісти та глядачі зустрічали його оплесками, скандуючи гасло «Слава Україні – Героям слава!».