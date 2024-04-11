Віктор Розовий пішов добровольцем у лютому 2022 року

Колишній учасник львівської команди «Загорецька Людмила Степанівна» у шоу «Ліга сміху» та комік Віктор Розовий, який воює у складі 3 ОШБ, отримав важке поранення на фронті. 36-річний боєць зазнав осколкового поранення голови та пережив важку операцію, повідомила у четвер, 11 квітня, його дружина Ольга Розова.

За її словами, поранення Віктор Розовий отримав 21 березня. Бійцям протитанкового батальйону 3 ОШБ вдалося евакуювати військового – за словами Ольги Розової, пораненого чоловіка везли понад 200 км для проведення операції на голові.

«Ці два тижні медики і рідні робили все, аби Вітя подолав період важкого стану. Доки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу», – пояснила Ольга Розова.

Дружина пораненого воїна повідомила, що Віктор Розовий вже перебуває у свідомості та намагається спілкуватися зі своїми близькими. Згодом комік пройде реабілітацію.

На реабілітацію Віктора відкрили збір. Гроші використають для швидшого відновлення військовослужбовця або для закупівлі додаткового обладнання для бойових медиків, які врятували Віктора Розового. Долучитися до збору можна тут.

Нагадаємо, уродженець Львова Віктор Розовий на початку повномасштабного вторгнення Росії до України пішов добровольцем полку ССО «Азов» (нині – 3 окрема штурмова бригада). 8 березня військовослужбовець одружився з Ольгою, а згодом повернувся на фронт. На якому з напрямків воював комік, наразі не повідомляється.