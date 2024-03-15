Командир батальйону поліції особливого призначення «Цунамі» Олександр Гостіщев загинув внаслідок російської атаки по Одесі

У п’ятницю, 15 березня, у результаті російської ракетної атаки по Одесі загинув командир батальйону поліції особливого призначення «Цунамі» підполковник поліції Олександр Гостіщев, який після Революції Гідності очолював Жовківський райвідділ поліції на Львівщині.

Як повідомляють одеські ЗМІ, серед загиблих унаслідок російської атаки по Одесі – колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев та заступник керівника Нацполіції в Одеській області Дмитро Абраменко.

41-річний Олександр Гостіщев був родом з Дніпра. У 2015-2017 роках він очолював Жовківське відділення поліції Львівщини. Тоді його призначення сприйняли зі скандалом, оскільки вважали що такі кадрові зміни пролобіював його побратим із АТО, тодішній нардеп Володимир Парасюк.

У 2017 році Олександра Гостіщева призначили керівником управління патрульної поліції Луганщини. Згодом він очолював патрульну поліцію Одеської області, після чого обіймав посаду заступника начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Брав участь в АТО, а у 2022 році під час повномасштабної війни став командиром батальйону поліції особливого призначення «Цунамі».