У п’ятницю, 15 березня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Попередньо, 16 людей загинули. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Вибухи пролунали невдовзі після оголошення повітряної тривоги, приблизно в 11:05 Повітряні сили попередили, що в напрямку Одеси летить ракета.

Наразі відомо про 16 загиблих внаслідок ракетного удару. Зокрема, відомо, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

За попередньою інформацією, загалом травмовано 46 людей, з яких 5 – співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога. Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 м².

Пізніше генпрокурор Андрій Костін повідомив про 19 загиблих станом на 17:00 15 березня. Крім того, зросла кількість постраждалих внаслідок удару – поранення отримали 73 людини.

«Серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару», – повідомив Андрій Костін.

Станом на 19:20 відомо вже про 20 загиблих, повідомили у прес-службі ДСНС.

Сили оборони півдня згодом уточнили, що російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М», випустивши ракету з тимчасово окупованого Криму.

Обстріл Одеси прокоментував президент Володимир Зеленський, який повідомив, що росіяни атакували багатоповерхівку вдруге, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі.

«Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару – дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих – фельдшери “екстренки”, рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним та близьким», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, він доручив обласній раді максимально підтримати постраждалих від ворожого обстрілу. Крім того, Зеленський заявив, що Сили оборони дадуть відповідь на злочин росіян.