У середу, 6 березня, внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро людей. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на речника ВМС капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука.

«6 березня ворог наніс удар по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Росії», – зазначив він.

Тим часом російське міноборони підтвердило удар по порту Одеси під час зустрічі там президента Володимира Зеленського прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

«О 11.40 (за московським часом)ЗС Росії завдано високоточного ракетного удару по ангару в промисловому портовому районі м. Одеси, в якому здійснювалася підготовка до бойового застосування безекіпажних катерів збройних сил України», – повідомили росіяни.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російська армія атакувала Одесу під час візиту Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Тим часом у ЗСУ не вважають, що російський ракетний удар по Одесі пов’язаний із візитом президента Володимира Зеленського. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що окупанти завдали ракетного удару по Одесі, ймовірно, застосувавши балістичну зброю. За її словами, є влучання в одну з будівель припортової інфраструктури.

«Але це ніяк не пов’язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить», – зазначила Гуменюк.